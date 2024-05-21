Учёные раскрыли малоизвестную опасность магнитных бурь
ZME Science: Магнитные бури могут вызвать ураганы
Мощная магнитная буря, которая обрушилась на Землю 10 мая, вызвала северные сияния даже в Мексике, а системы навигации фермерских тракторов отказывались работать. Какие ещё опасности для людей может нести в себе это явление, рассказали в ZME Science.
Проведя анализ углерода-14 в срезах ископаемой древесины, учёные установили связь большого количества ураганов и аномальной солнечной активности, которая нагревает океаны и способствует возникновению тропических штормов. Если гипотеза учёных верна, то после магнитных бурь 10 мая на Землю придут сильнейшие ураганы.
Более сильная буря, чем в мае, наблюдалась аж в позапрошлом веке — 1 и 2 сентября 1859 года. Тогда телеграфы по всему миру вышли из строя: бумага в них загоралась, а сами машины работали без батарей. В истории эти даты зафиксированы как "событие Кэррингтона". На сегодняшний день буря подобной мощности может нанести гораздо больший ущерб в связи с технологическим прогрессом и повсеместной электризацией. Земляне могут понести не только финансовые потери и бытовые неудобства, но и потери человеческие, так как в мире немало людей, чья жизнь зависит от электрических приборов, говорится в исследовании.
Напомним, что 10 мая одна из сильнейших магнитных бурь класса G4 накрыла Землю. Но уже 11 мая мощность бури приблизилась к значениям уровня G5, который был зафиксирован впервые с августа 2005 года. Ранее Life.ru рассказывал, чего ждать землянам от идущих магнитных бурь. Среди прогнозов экспертов — сильная жара, северные сияния и дальнейшее разрушение ионосферы.
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