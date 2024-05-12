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12 мая, 06:24

Названы главные опасности мощнейшей за 20 лет магнитной бури на Земле и в космосе

РАН: Магнитная буря высшего уровня G5 может повредить трансформаторы

Обложка © Коллаж Life.ru / fusionbrain / Kandinsky

Обложка © Коллаж Life.ru / fusionbrain / Kandinsky

Магнитная буря высшего класса G5 способна разрушить энергетические системы и повредить трансформаторы. Об этом заявили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН).

Говоря о воздействии на космические аппараты, там отметили, что возможны проблемы с ориентацией, а также сложности со связью и слежением за кораблями. В зоне риска и наземные системы: токи через трубопроводы способны достичь сотен ампер, а во многих районах в течение двух дней будет недоступна высокочастотная связь. Кроме того, ухудшится точность спутниковых систем навигации, при этом полярные сияния будут видны вплоть до экватора.

Угрозу представляет и магнитная буря класса G4. Она может привести к проблемам со стабильностью напряжения и частично отключить защитные системы.

"Воздействие [G4] на наземные системы: наведённые токи в трубопроводах требуют мер защиты, ухудшение спутниковой навигации на несколько часов, отказ низкочастотной радионавигации, полярные сияния видны до тропиков", — отметили в лаборатории.

При этом сотрудники указали, что конкретные последствия подобных геомагнитных событий для каждого человека индивидуальны. По их словам, органы чувств не могут ощущать переменное магнитное поле и оценить его воздействие на организм.

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Как сообщал Life.ru, 11 мая планету накрыла мощнейшая магнитная буря за последние 20 лет. По словам учёных, её сила приблизилась к отметке G5. Ожидается, что 12 мая на Землю обрушится сразу несколько ударов двигающегося с аномально высокой скоростью солнечного ветра и выброшенного из короны звезды вещества. Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что из-за геомагнитной бури на Солнце спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку.

Никита Осипов
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