По Земле ударила мощнейшая за 20 лет буря, на планету надвигаются новые облака плазмы с Солнца

Мощность магнитной бури, прошедшей на Земле ночью 11 мая, приблизилась к значениям уровня G5, который был зафиксирован впервые с августа 2005 года. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По оценке учёных, магнитная буря достигала экстремальной мощности G5 в два подряд трёхчасовых периода с 00:00 до 06:00 мск. Они предупредили, что возможен приход новых облаков плазмы в течение дня.

"Ночью более мощные удары происходили около 01:00 мск и в 04:30 мск. Сила каждого была эквивалентна уровню G5. В середине суток могут происходить резкие колебания геомагнитной интенсивности, связанные с прохождением мимо Земли плотных солнечных масс", — пояснили в лаборатории.

Сейчас степень возмущённости магнитного поля на Земле, по данным мониторинга космической погоды, находится на отметке G4 по шкале из пяти значений, где G1 — слабо, а G5 — экстремально сильно.

Прошлый раз такая буря фиксировалась 24 августа 2005 года с 12:00 до 15:00 мск, когда средний Кр-индекс составил 8,667, что достигает показателей уровня G5. На этом уровне на нашей планете могут разрушаться энергетические системы, а также возникать проблемы с трансформаторами. Космические аппараты будут испытывать проблемы с ориентацией и со спутниковой связью.