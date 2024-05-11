Учёный предупредил о предстоящем пике магнитной бури

Основные выброшенные Солнцем массы ещё не достигли Земли, а потому пик текущей магнитной бури ожидается лишь в середине дня 11 мая. Соответствующий прогноз в беседе с РИА "Новости" озвучил сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

"Фронт первого из выброшенных Солнцем облаков плазмы около часа назад ударил по Земле. Скорость солнечного ветра за последний час выросла почти в два раза с 400 километров в секунду до 700 километров в секунду", — рассказал агентству учёный.