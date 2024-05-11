Учёный предупредил о предстоящем пике магнитной бури
Учёный Богачёв: Пик магнитной бури ожидается 11 мая
Основные выброшенные Солнцем массы ещё не достигли Земли, а потому пик текущей магнитной бури ожидается лишь в середине дня 11 мая. Соответствующий прогноз в беседе с РИА "Новости" озвучил сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.
"Фронт первого из выброшенных Солнцем облаков плазмы около часа назад ударил по Земле. Скорость солнечного ветра за последний час выросла почти в два раза с 400 километров в секунду до 700 километров в секунду", — рассказал агентству учёный.
Богачёв подчеркнул, что над территорией России наблюдается обширная зона полярных сияний. Плотность окружающей Землю плазмы увеличена почти в 30 раз.
Напомним, что 10 мая на Солнце была зафиксирована одна из мощнейших за 25 лет вспышек класса Х3.9. Спустя несколько часов Землю накрыла сильная магнитная буря, озарившая небо над Центральной Россией северным сиянием.
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