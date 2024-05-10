На видео сняли одну из мощнейших за 25 лет вспышек на Солнце
ИКИ РАН: На Солнце произошла одна из мощнейших за 25 лет вспышек класса Х3.9
Вспышка на Солнце 10 мая. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Одна из крупнейших за последние 25 лет вспышка класса Х3.9 произошла на Солнце. Об этом сообщили учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Вспышка на Солнце 10 мая. Видео © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
"Регистрируется новая особо крупная вспышка на Солнце. Событие локализовано в юго-западной части солнечного диска, в той же активной области, что и предыдущие события. Предварительная мощность — не менее чем X3.9. Событие является четвёртым по силе в текущем 25-м солнечном цикле", — рассказали учёные.
Как отметили исследователи, последствия геомагнитного явления могут особенно ощущаться 12–13 мая. Уточним, что во время вспышек выбрасывается облако солнечной плазмы. Её пары доносятся до Земли и порой провоцируют магнитные бури.
Ранее Life.ru сообщал, что в среду на Солнце произошло 15 сильных вспышек, причём двум из них присудили самый высокий класс Х. Самыми долгими были два всплеска энергии, которые по длительности достигали 51 минуты. Ряд аномалий сопровождался нарушением КВ-радиосвязи и выбросом корональной массы.