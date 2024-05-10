На видео сняли одну из мощнейших за 25 лет вспышек на Солнце

Одна из крупнейших за последние 25 лет вспышка класса Х3.9 произошла на Солнце. Об этом сообщили учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка на Солнце 10 мая. Видео © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

"Регистрируется новая особо крупная вспышка на Солнце. Событие локализовано в юго-западной части солнечного диска, в той же активной области, что и предыдущие события. Предварительная мощность — не менее чем X3.9. Событие является четвёртым по силе в текущем 25-м солнечном цикле", — рассказали учёные.

Как отметили исследователи, последствия геомагнитного явления могут особенно ощущаться 12–13 мая. Уточним, что во время вспышек выбрасывается облако солнечной плазмы. Её пары доносятся до Земли и порой провоцируют магнитные бури.