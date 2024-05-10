Землю накроет мощнейшая за 20 лет буря из-за слияния облаков плазмы на Солнце 10 мая, 09:06 Вспышки на Солнце. Обложка © Freepik

Землю ожидает 11 мая магнитная буря наивысшего (пятого) уровня, подобное происходило около 20 лет назад. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Часть их сольётся в пути в единый, ещё более крупный объект, который, по расчётам, ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью", — уточняется в тексте.

Специалисты прогнозируют, что буря достигнет показателя G4.33, однако велика вероятность, что нас ждёт и максимальный уровень G5, который последний раз фиксировался в 2005 году. В этом случае начнутся проблемы с электросетью, а спутники и радиосвязь будут сбоить.

Напомним, в последнее время Солнце демонстрирует небывалую враждебную активность в отношении Земли. Так, 7 мая учёные зафиксировали десять мощных вспышек на солнечной поверхности, а 8 мая — пятнадцать. При этом двум из вспышек присудили самый высокий класс Х.

Авторы Татьяна Миссуми