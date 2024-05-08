На Солнце за день зафиксировали 15 сильнейших вспышек. Две из них самого высокого класса

На Солнце в среду, 8 мая, произошло 15 сильных вспышек, причём двум из них присудили самый высокий класс Х. Такие данные приводит Институт прикладной геофизики.

Судя по опубликованному ИПГ заявлению, первую вспышку М3.3 зафиксировали в 00:26 по московскому времени — она продлилась около 29 минут. Последнюю же заметили в 20:53 мск. Самыми долгими были две вспышки продолжительностью 51 минута: в 08:09 и 15:04 мск. Наиболее мощные случились в 04:41 и 08:09 мск. Ряд аномалий сопровождался нарушением КВ-радиосвязи и выбросом корональной массы.