На Солнце за день зафиксировали 15 сильнейших вспышек. Две из них самого высокого класса
ИПГ: На Солнце за день зафиксировали 15 сильнейших вспышек, две — класса X
На Солнце в среду, 8 мая, произошло 15 сильных вспышек, причём двум из них присудили самый высокий класс Х. Такие данные приводит Институт прикладной геофизики.
Судя по опубликованному ИПГ заявлению, первую вспышку М3.3 зафиксировали в 00:26 по московскому времени — она продлилась около 29 минут. Последнюю же заметили в 20:53 мск. Самыми долгими были две вспышки продолжительностью 51 минута: в 08:09 и 15:04 мск. Наиболее мощные случились в 04:41 и 08:09 мск. Ряд аномалий сопровождался нарушением КВ-радиосвязи и выбросом корональной массы.
Напомним, в общей сложности вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где минимальный — A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Переход к каждой следующей букве повышает мощность в 10 раз. Во время вспышек выбрасывается солнечная плазма. Её облака доносятся до Земли и порой провоцируют магнитные бури.
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