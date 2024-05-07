Учёные зафиксировали десять мощных вспышек на Солнце 7 мая

На Солнце за последние сутки произошло десять вспышек высокого класса М, сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ). Первая случилась в 00:48 по московскому времени, она длилась 30 минут. Последняя — в 19:30 и была оценена как самая мощная.

"7 мая в 19:30 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W56) зарегистрирована вспышка M8.2 продолжительностью 15 минут", — указано на сайте ИПГ.

Некоторые вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи. За минувшие две недели на Солнце были зарегистрированы четыре вспышки класса Х, то есть самого высокого (по одной вспышке X1.7 и X4.5 и две — X1.3). Кроме того, было множество вспышек класса М.

Всего вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где минимальный — A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Переход к каждой следующей букве повышает мощность в 10 раз. Во время вспышек выбрасывается солнечная плазма. Её облака доносятся до Земли и порой провоцируют магнитные бури.