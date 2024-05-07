Терапевт рассказал, как спастись от мощнейшей магнитной бури, которая накроет Землю 7–8 мая

В последние дни частота вспышек на Солнце побила рекорды за последние шесть лет. Только в прошедшие выходные зафиксировано более 20 вспышек, большая часть которых относятся к 4-му и 5-му классу, а также к самому высокому классу X. Одна из них стала самой мощной за последние десять лет. Жители Земли смогут ощутить активность звезды 7–8 мая в виде мощнейших магнитных бурь, которые будут бушевать целую неделю. Как это повлияет на состояние людей и можно ли как-то подготовиться к таким явлениям, рассказал врач-терапевт Искандар Хасанов.

"Магнитная буря — это изменение магнитного поля или магнитной среды Земли под влиянием выброса солнечных частиц и энергии. Такое явление может воздействовать на людей: изменять артериальное давление, вызывать головные и суставные боли, нарушать сон, снижать работоспособность, повышать пульс, ухудшать психоэмоциональное состояние", — предупредил врач в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Больше всего магнитные бури влияют на нервную систему человека, поэтому первым делом стоит позаботиться именно о ней, говорит Хасанов. Врач рекомендует в дни магнитных бурь максимально защитить себя от стресса, в том числе минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс.

Кроме того, доктор посоветовал не заниматься самолечением и принимать любые препараты только с назначения лечащего врача, ведь при обследовании специалист может дать рекомендации, подходящие для конкретного организма.