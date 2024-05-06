Были и мощнее: Эксперт рассказала, чего ожидать от недавних вспышек на Солнце
Эксперт Абунина: Экстремальной магнитной бури от вспышек на Солнце не ожидается
От вспышек на Солнце экстремальной магнитной бури не ожидается. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
За последние два дня была зафиксирована серия больших вспышек, но они прошли практически без выбросов. А вот с той, что зарегистрирована 3 мая, связан выброс корональной массы, рассказала специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.
"И мы действительно ждём его прилёта к орбите Земли, и действительно мы от него ждём усиления геомагнитной активности, возможно, до магнитной бури", — пояснила эксперт в беседе с RT.
Так как прошло уже трое суток от момента вспышки, "нельзя сказать, что это что-то жутко страшное, невообразимо опасное". Если за это время не прилетело, значит, скорость у него не экстремально высокая, добавила Абунина.
"Мы видели гораздо более мощные события, которые прилетали на Землю. Самый быстрый зарегистрированный прилёт — это 17 часов от момента вспышки до прилёта к орбите Земли выброса. Трое суток — это уже ни разу не самое экстремальное событие", — подчеркнула собеседница.
По её словам, прилёт этого выброса ожидается сегодня после обеда. Поэтому будет усиление геомагнитной активности и возможны периоды магнитной бури, но она не будет экстремальной.
Ранее Life.ru сообщал, что учёные зафиксировали пять мощных вспышек на Солнце класса М. Одна из них произошла в 09:19 мск. А 5 мая исследователи зарегистрировали уже вторую за неделю солнечную вспышку класса Х — самую мощную из возможных. После этого была выявлена вторая мощная вспышка за сутки.