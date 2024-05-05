Учёные зафиксировали на Солнце вторую мощную вспышку за сутки
На Солнце вторая X вспышка за сутки. Индекс вспышечной активности — в максимально возможной фиолетовой зоне. Обложка © Лаборатория солнечной астронимии ИКИ и ИСЗФ
На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
"На Солнце вторая X вспышка за сутки. Взрыв зарегистрирован в том же участке Солнца, что и предыдущая вспышка. Максимум зарегистрирован в 14:54 по Москве. Это означает, что между двумя событиями прошло всего около шести часов", — пояснили учёные.
По их информации, выброс массы в этом случае почти полностью исключён. Повторно накопить вещество за такое короткое время, с момента первого взрыва, Солнце не могло. Предварительно, оба взрыва не имели дополнительных радиационных компонентов в виде энергичных протонов, поэтому спутниковые группировки находятся вне риска.
Кроме того, геомагнитные последствия от событий 5 мая смогут проявиться не раньше среды и пока абсолютно непонятно, в какой форме это произойдёт. Магнитные бури, которые ожидаются 6 и 7 мая, не имеют отношения к тому, что сейчас происходит на Солнце. Прогноз на среду, как и понимание возможного влияния текущих событий на планету, на данный момент отсутствуют. Идёт анализ и исследование данных наблюдений, пояснили в лаборатории.
Как уже сообщал Life.ru, учёные накануне зафиксировали пять мощных вспышек на Солнце класса М. Одна из них произошла в 09:19 по Москве. А сегодня, 5 мая, исследователи зарегистрировали уже вторую за неделю солнечную вспышку класса Х — самую мощную из возможных.