Учёные зафиксировали на Солнце вторую мощную вспышку за сутки

На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"На Солнце вторая X вспышка за сутки. Взрыв зарегистрирован в том же участке Солнца, что и предыдущая вспышка. Максимум зарегистрирован в 14:54 по Москве. Это означает, что между двумя событиями прошло всего около шести часов", — пояснили учёные.

По их информации, выброс массы в этом случае почти полностью исключён. Повторно накопить вещество за такое короткое время, с момента первого взрыва, Солнце не могло. Предварительно, оба взрыва не имели дополнительных радиационных компонентов в виде энергичных протонов, поэтому спутниковые группировки находятся вне риска.