Учёные зафиксировали на Солнце вторую вспышку класса Х за неделю

Учёные зафиксировали солнечную вспышку класса Х — самую мощную из возможных. Это уже вторая солнечная активность такого уровня за неделю, говорится в отчёте мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).

"5 мая в 09:01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W22) зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 20 минут", — сказано в публикации ИПГ.