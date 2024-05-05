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5 мая, 10:09

Учёные зафиксировали на Солнце вторую вспышку класса Х за неделю

Учёные зафиксировали солнечную вспышку класса Х — самую мощную из возможных. Это уже вторая солнечная активность такого уровня за неделю, говорится в отчёте мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).

"5 мая в 09:01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W22) зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 20 минут", — сказано в публикации ИПГ.

Это не единственное проявление солнечной активности за сегодня. Помимо класса X также были зарегистрированы три вспышки мощностью М.

Учёные зафиксировали пять мощных вспышек на Солнце 4 мая
Учёные зафиксировали пять мощных вспышек на Солнце 4 мая

Напомним, что в течение последних нескольких дней на Солнце заметили мощные вспышки, одна из них уровня Х, вызвавшие сильнейшую с начала года магнитную бурю. Исследователи предупреждают, что эти всплески вызывают рост числа электромагнитных волн, которые способны оказать негативное влияние на нервную систему. Подробнее о том, как сберечь своё здоровье во время таких явлений, — в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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