Учёные зафиксировали пять мощных вспышек на Солнце 4 мая

Учёными зарегистрированы пять мощных вспышек высокого класса М на Солнце. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ). Одна из них произошла в 09:19 по Москве.

"4 мая в 09:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N26W09) зарегистрирована вспышка M9.1 продолжительностью 28 минут", — сообщает официальный сайт ИПГ. Уточняется, что вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

Кроме того, на Солнце также были зарегистрированы вспышки М1.2, М1.1, М2.4 и М1.6. Первую учёные зафиксировали в 01:45 по московскому времени.