Учёные зафиксировали пять мощных вспышек на Солнце 4 мая
Пять мощных вспышек зафиксированы на Солнце. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Учёными зарегистрированы пять мощных вспышек высокого класса М на Солнце. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ). Одна из них произошла в 09:19 по Москве.
"4 мая в 09:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N26W09) зарегистрирована вспышка M9.1 продолжительностью 28 минут", — сообщает официальный сайт ИПГ. Уточняется, что вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.
Кроме того, на Солнце также были зарегистрированы вспышки М1.2, М1.1, М2.4 и М1.6. Первую учёные зафиксировали в 01:45 по московскому времени.
В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки можно разделить на пять классов: A, B, C, M и X. Из которых — минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, а переходя к следующей букве, мощность увеличивается в десять раз. Как правило, они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
Кстати, на днях тоже были зафиксированы очередные вспышки на Солнце, из-за чего произошла магнитная буря, которая стала сильнейшей с начала года. Как выяснили учёные, во время этого явления увеличивается количество электромагнитных волн, которые могут негативно сказываться на нервной системе. Подробнее о том, как от него защититься метеозависимым, — в материале Life.ru.