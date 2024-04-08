Илон Маск рассказал, когда SpaceX доставит людей на Луну

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, когда его компания Space X, основателем которой он является, отправит людей на Луну. Как заявил миллиардер в опубликованном в социальной сети Х интервью, на это его предприятию потребуется пять лет, после чего оно отправит людей на Марс.

"Первый Starship, который приземлится на Марсе, на котором сначала не будет людей, думаю, возможно, в течение пяти лет <...> думаю, что мы доставим людей на Луну в течение пяти лет <...> первые люди на Марсе, думаю, в течение семи лет или около того, от семи до девяти лет", — заявил бизнесмен.

Помимо того, инженер предположил, что после освоения этих двух небесных тел люди смогут достичь и других планет. В то же время, по словам Илона Маска, у человечества увеличиваются шансы на существование, если оно будет проживать на нескольких планетах.