Илон Маск рассказал, сколько времени потребуется для колонизации Марса

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, сколько времени и людей потребуется для колонизации Марса. Как заявил предприниматель в ходе выступления на базе SpaceX, запись с которой опубликована на странице компании в соцсети X, для этого понадобится 20 лет и около миллиона человек.

"Для создания самодостаточного города, я думаю, нужно около миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов <...> И мы можем сделать это за 20 лет", — заявил инженер.

Бизнесмен сообщил, что проект по колонизации Красной планеты будет реализован на ракете Starship 3. Она является флагманом линейки и обладает лучшими характеристиками, чем предшествующие модели.

Помимо того, основатель SpaceX предположил, что миссии на Марс будут проводиться раз в два года. А до этого ещё предстоит создать лунную базу в рамках программы Moonbase Alpha. В то же время Маск допустил, что большинство колонизаторов может не вернуться на Землю, однако заявил, что необходимо обеспечить такую возможность для них.