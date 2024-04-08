Илон Маск рассказал, сколько времени потребуется для колонизации Марса
Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется 20 лет и около 1 млн человек
Американский миллиардер Илон Маск. Обложка © Flickr / Thomas Hawk
Американский миллиардер Илон Маск рассказал, сколько времени и людей потребуется для колонизации Марса. Как заявил предприниматель в ходе выступления на базе SpaceX, запись с которой опубликована на странице компании в соцсети X, для этого понадобится 20 лет и около миллиона человек.
"Для создания самодостаточного города, я думаю, нужно около миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов <...> И мы можем сделать это за 20 лет", — заявил инженер.
Бизнесмен сообщил, что проект по колонизации Красной планеты будет реализован на ракете Starship 3. Она является флагманом линейки и обладает лучшими характеристиками, чем предшествующие модели.
Помимо того, основатель SpaceX предположил, что миссии на Марс будут проводиться раз в два года. А до этого ещё предстоит создать лунную базу в рамках программы Moonbase Alpha. В то же время Маск допустил, что большинство колонизаторов может не вернуться на Землю, однако заявил, что необходимо обеспечить такую возможность для них.
Ранее Маск рассказал, когда людям наступит конец. По его словам, нашей цивилизации отмерено лишь несколько сотен лет, если человечество не освоит другие планеты.