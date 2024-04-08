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7 апреля, 22:38

Илон Маск рассказал, сколько времени потребуется для колонизации Марса

Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется 20 лет и около 1 млн человек

Американский миллиардер Илон Маск. Обложка © Flickr / Thomas Hawk

Американский миллиардер Илон Маск. Обложка © Flickr / Thomas Hawk

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, сколько времени и людей потребуется для колонизации Марса. Как заявил предприниматель в ходе выступления на базе SpaceX, запись с которой опубликована на странице компании в соцсети X, для этого понадобится 20 лет и около миллиона человек.

"Для создания самодостаточного города, я думаю, нужно около миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов <...> И мы можем сделать это за 20 лет", — заявил инженер.

Бизнесмен сообщил, что проект по колонизации Красной планеты будет реализован на ракете Starship 3. Она является флагманом линейки и обладает лучшими характеристиками, чем предшествующие модели.

Помимо того, основатель SpaceX предположил, что миссии на Марс будут проводиться раз в два года. А до этого ещё предстоит создать лунную базу в рамках программы Moonbase Alpha. В то же время Маск допустил, что большинство колонизаторов может не вернуться на Землю, однако заявил, что необходимо обеспечить такую возможность для них.

Маск анонсировал выход роботакси Tesla 8 августа
Маск анонсировал выход роботакси Tesla 8 августа

Ранее Маск рассказал, когда людям наступит конец. По его словам, нашей цивилизации отмерено лишь несколько сотен лет, если человечество не освоит другие планеты.

Алексей Соловьёв
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