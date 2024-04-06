Маск анонсировал выход роботакси Tesla 8 августа

Как выяснило агентство Bloomberg , на презентации обнародуют проект автопилотируемого такси, который ещё в 2019 году высоко оценили инвесторы. По словам издания, после заявления Маска акции компании выросли на 5,1%.

Ранее Life.ru сообщал, что Tesla выпустит электрический спорткар Roadster уже в этом году. Серийное производство новинки намечено на 2025-й. Уточняется, что Tesla Roadster будет тратить на разгон до 96 километров в час менее одной секунды. Между тем Tesla оказалась уже не самым дорогим автомобильным брендом в мире. Недавно её обогнал Mercedes-Benz.