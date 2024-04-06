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6 апреля, 11:23

Маск анонсировал выход роботакси Tesla 8 августа

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Tesla 8 августа презентует свой давно обещанный проект — роботакси. Об этом известный миллиардер сообщил на свой странице в соцсети X.

"Роботакси Tesla будет представлено 8 августа", — написал Маск.

Как выяснило агентство Bloomberg, на презентации обнародуют проект автопилотируемого такси, который ещё в 2019 году высоко оценили инвесторы. По словам издания, после заявления Маска акции компании выросли на 5,1%.

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Ранее Life.ru сообщал, что Tesla выпустит электрический спорткар Roadster уже в этом году. Серийное производство новинки намечено на 2025-й. Уточняется, что Tesla Roadster будет тратить на разгон до 96 километров в час менее одной секунды. Между тем Tesla оказалась уже не самым дорогим автомобильным брендом в мире. Недавно её обогнал Mercedes-Benz.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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