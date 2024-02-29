Tesla выпустит электрокар, разгоняющийся до 100 км/ч за секунду

Электрический спорткар Tesla Roadster второго поколения будет презентован уже в этом году, а серийное производство новинки намечено на 2025-й. Такой анонс озвучил владелец компании Илон Маск.

Миллиардер подчеркнул, что по сравнению с прототипом, который был представлен в 2017 году, существующий вариант автомобиля обладает переработанным дизайном. Не изменились лишь динамические показатели: Tesla Roadster всё так же будет тратить на разгон до 96 км/ч менее одной секунды.

"Разработка производственного проекта завершена, и спорткар будет представлен до конца этого года, начать поставки планируется в следующем году", — отметил Маск на странице в X.