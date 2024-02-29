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29 февраля, 01:14

Tesla выпустит электрокар, разгоняющийся до 100 км/ч за секунду

Маск: Производство обновлённого спорткара Tesla Roadster начнётся в 2025 году

Tesla Roadster второго поколения. Обложка © Wikipedia / Smnt

Tesla Roadster второго поколения. Обложка © Wikipedia / Smnt

Электрический спорткар Tesla Roadster второго поколения будет презентован уже в этом году, а серийное производство новинки намечено на 2025-й. Такой анонс озвучил владелец компании Илон Маск.

Миллиардер подчеркнул, что по сравнению с прототипом, который был представлен в 2017 году, существующий вариант автомобиля обладает переработанным дизайном. Не изменились лишь динамические показатели: Tesla Roadster всё так же будет тратить на разгон до 96 км/ч менее одной секунды.

"Разработка производственного проекта завершена, и спорткар будет представлен до конца этого года, начать поставки планируется в следующем году", — отметил Маск на странице в X.

Подвинул Tesla: Назван автомобильный бренд, ставший самым дорогим в мире
Подвинул Tesla: Назван автомобильный бренд, ставший самым дорогим в мире

А недавно Tesla была вынуждена отозвать несколько миллионов своих автомобилей из-за сбоя программного обеспечения. Сначала проблема затронула лишь китайский рынок, но позе неисправность выявили и на дорогах США.

Илья Пушкарев
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