Tesla выпустит электрокар, разгоняющийся до 100 км/ч за секунду
Маск: Производство обновлённого спорткара Tesla Roadster начнётся в 2025 году
Tesla Roadster второго поколения. Обложка © Wikipedia / Smnt
Электрический спорткар Tesla Roadster второго поколения будет презентован уже в этом году, а серийное производство новинки намечено на 2025-й. Такой анонс озвучил владелец компании Илон Маск.
Миллиардер подчеркнул, что по сравнению с прототипом, который был представлен в 2017 году, существующий вариант автомобиля обладает переработанным дизайном. Не изменились лишь динамические показатели: Tesla Roadster всё так же будет тратить на разгон до 96 км/ч менее одной секунды.
"Разработка производственного проекта завершена, и спорткар будет представлен до конца этого года, начать поставки планируется в следующем году", — отметил Маск на странице в X.
А недавно Tesla была вынуждена отозвать несколько миллионов своих автомобилей из-за сбоя программного обеспечения. Сначала проблема затронула лишь китайский рынок, но позе неисправность выявили и на дорогах США.