Подвинул Tesla: Назван автомобильный бренд, ставший самым дорогим в мире
Brand Finance: Mercedes-Benz обогнал Tesla как самый дорогой автобренд
Mercedes-Benz обогнал производителя электромобилей Tesla, став самым дорогим автомобильным брендом в мире, сообщает международное аналитическое агентство Brand Finance, представив данные ежегодного доклада.
"Падение Tesla на второе место происходит в контексте противоречий вокруг Илона Маска, которые повлияли на репутацию производителя электромобилей", — указано в релизе.
Так стоимость бренда Mercedes-Benz возросла на один процент, составив 59,4 миллиарда долларов. А вот бренд Tesla подешевел на 12%, составив 58,3 миллиарда долларов. На третьем месте с прошлого года осталась японская Toyota, далее по списку — Porsche, BMW, Volkswagen, Honda, Hyundai, а также Ford и Audi, разделившие десятую позицию.
Аналитики назвали Ferrari наиболее устойчивым автомобильным брендом. Они предполагают, что этому помогла его высокая известность, рекомендации и репутация.
Бренд с наибольшим приростом стоимости — канадский производитель автобусов New Flyer, за год набравший 250%. Также аналитики отметили рост китайского сектора благодаря высокому мировому интересу к электромобилям. Наиболее дорогой бренд Китая — BYD. Его стоимость возросла на 20% — до 12,1 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что компания Mercedes-Benz планирует продать все 80 автосалонов в ФРГ и филиал в штаб-квартире в Штутгарте, где трудится около восьми тысяч сотрудников.
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