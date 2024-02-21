Подвинул Tesla: Назван автомобильный бренд, ставший самым дорогим в мире

Mercedes-Benz обогнал производителя электромобилей Tesla, став самым дорогим автомобильным брендом в мире, сообщает международное аналитическое агентство Brand Finance, представив данные ежегодного доклада.

"Падение Tesla на второе место происходит в контексте противоречий вокруг Илона Маска, которые повлияли на репутацию производителя электромобилей", — указано в релизе.

Так стоимость бренда Mercedes-Benz возросла на один процент, составив 59,4 миллиарда долларов. А вот бренд Tesla подешевел на 12%, составив 58,3 миллиарда долларов. На третьем месте с прошлого года осталась японская Toyota, далее по списку — Porsche, BMW, Volkswagen, Honda, Hyundai, а также Ford и Audi, разделившие десятую позицию.

Аналитики назвали Ferrari наиболее устойчивым автомобильным брендом. Они предполагают, что этому помогла его высокая известность, рекомендации и репутация.