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21 февраля, 19:43

Подвинул Tesla: Назван автомобильный бренд, ставший самым дорогим в мире

Brand Finance: Mercedes-Benz обогнал Tesla как самый дорогой автобренд

Mercedes-Benz обогнал производителя электромобилей Tesla, став самым дорогим автомобильным брендом в мире, сообщает международное аналитическое агентство Brand Finance, представив данные ежегодного доклада.

"Падение Tesla на второе место происходит в контексте противоречий вокруг Илона Маска, которые повлияли на репутацию производителя электромобилей", — указано в релизе.

Так стоимость бренда Mercedes-Benz возросла на один процент, составив 59,4 миллиарда долларов. А вот бренд Tesla подешевел на 12%, составив 58,3 миллиарда долларов. На третьем месте с прошлого года осталась японская Toyota, далее по списку — Porsche, BMW, Volkswagen, Honda, Hyundai, а также Ford и Audi, разделившие десятую позицию.

Аналитики назвали Ferrari наиболее устойчивым автомобильным брендом. Они предполагают, что этому помогла его высокая известность, рекомендации и репутация.

Бренд с наибольшим приростом стоимости — канадский производитель автобусов New Flyer, за год набравший 250%. Также аналитики отметили рост китайского сектора благодаря высокому мировому интересу к электромобилям. Наиболее дорогой бренд Китая — BYD. Его стоимость возросла на 20% — до 12,1 миллиарда долларов.

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Ранее сообщалось, что компания Mercedes-Benz планирует продать все 80 автосалонов в ФРГ и филиал в штаб-квартире в Штутгарте, где трудится около восьми тысяч сотрудников.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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