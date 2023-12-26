"Уйдут в историю": Орешкин допустил незавидную судьбу Mercedes и BMW из-за Китая

Немецкие автогиганты рискуют прекратить своё существование в прежнем виде и перейти во владение Китая. В частности, такая судьба может поджидать концерны Mercedes и BMW, допустил помощник президента России Максим Орешкин.

По словам политика, ещё десять лет назад европейские производители машин имели технологическое преимущество перед продукцией из КНР. Однако теперь автокомпании из ЕС фактически лишились рынков сбыта, так как экспортёром транспортных средств номер один в мире стала Поднебесная.

"Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Иными словами, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями", — поделился Орешкин с журналом "Эксперт".