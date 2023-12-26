Названа дата возобновления работы завода Hyundai в Петербурге

Расположенный в Санкт-Петербурге автомобильный завод Hyundai выйдет из простоя в январе 2024 года, сообщила пресс-служба предприятия. Впрочем, точная дата возобновления работы так и не была названа.

О готовности продолжить производство машин было заявлено спустя неделю после продажи завода российской компании. Напомним, что сделка уже получила одобрение Комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

"На январь простой на заводе не продлён", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус".