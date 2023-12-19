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19 декабря, 15:51

Мантуров подтвердил договорённости о продаже завода Hyundai в Петербурге

Вице-премьер Мантуров: Правкомиссия одобрила сделку по продаже завода Hyundai

В правительственной Комиссии по контролю за иностранными инвестициями одобрили сделку по продаже завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам во вторник, 19 декабря, глава Минпромторга, вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, покупателем выступит российское ООО "Арт-Финанс".

"Hyundai и ООО "Арт-Финанс" уточняют параметры сделки, в том числе опцион на обратный выкуп. Рассчитываем, что решения будут финализированы в ближайшее время", — приводит комментарий Мантурова РИА "Новости".

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Напомним, что завод Hyundai Motor прекратил производство в марте прошлого года после начала специальной военной операции на Украине. Ранее в СМИ появилась информация, что представители южнокорейского автопроизводителя одобрили предложение о продаже своего завода всего за 140 тысяч вон (приблизительно 10 тысяч рублей), тогда как реальная стоимость предприятия оценивается в 287,3 млрд вон, или около 219 млн долларов. Уточнялось, что в договоре о продаже предприятия предусмотрен вариант обратного выкупа. При этом официальной информации о параметрах сделки по-прежнему не поступало.

Обложка ©

ТАСС / Виталий Невар

Марина Калегина
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