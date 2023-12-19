Hyundai Motor продаёт свой завод в Петербурге за 10 тысяч рублей
Представители южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрили предложение о продаже своего завода, расположенного в Санкт-Петербурге, всего за 140 тысяч вон (приблизительно 10 тысяч рублей), сообщила газета "Чосон ильбо".
По словам издания, покупателем станет российская компания "Арт-финанс". Авторы статьи отметили, что в договоре о продаже предприятия предусмотрен вариант обратного выкупа. Реальная стоимость этого завода оценивается в 287,3 млрд вон или около 219 млн долларов.
Завод Hyundai Motor прекратил производство в марте прошлого года после начала специальной военной операции на Украине.
А ранее стало известно, что заводы покинувшего российский рынок немецкого концерна Bosch под Санкт-Петербургом продадут турецкому инвестиционному фонду Can Holding. После заключения сделки турецкий инвестфонд намерен производить на территории России холодильники, стиральные машины и встраиваемую технику под собственными брендами.
ТАСС / Александр Демьянчук