Hyundai Motor продаёт свой завод в Петербурге за 10 тысяч рублей

Представители южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрили предложение о продаже своего завода, расположенного в Санкт-Петербурге, всего за 140 тысяч вон (приблизительно 10 тысяч рублей), сообщила газета "Чосон ильбо".

По словам издания, покупателем станет российская компания "Арт-финанс". Авторы статьи отметили, что в договоре о продаже предприятия предусмотрен вариант обратного выкупа. Реальная стоимость этого завода оценивается в 287,3 млрд вон или около 219 млн долларов.

Завод Hyundai Motor прекратил производство в марте прошлого года после начала специальной военной операции на Украине.