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19 декабря, 09:21
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Hyundai Motor продаёт свой завод в Петербурге за 10 тысяч рублей

Представители южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрили предложение о продаже своего завода, расположенного в Санкт-Петербурге, всего за 140 тысяч вон (приблизительно 10 тысяч рублей), сообщила газета "Чосон ильбо".

По словам издания, покупателем станет российская компания "Арт-финанс". Авторы статьи отметили, что в договоре о продаже предприятия предусмотрен вариант обратного выкупа. Реальная стоимость этого завода оценивается в 287,3 млрд вон или около 219 млн долларов.

Завод Hyundai Motor прекратил производство в марте прошлого года после начала специальной военной операции на Украине.

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А ранее стало известно, что заводы покинувшего российский рынок немецкого концерна Bosch под Санкт-Петербургом продадут турецкому инвестиционному фонду Can Holding. После заключения сделки турецкий инвестфонд намерен производить на территории России холодильники, стиральные машины и встраиваемую технику под собственными брендами.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Александра Мышляева
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