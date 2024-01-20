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20 января, 17:08

Mercedes-Benz продаёт все свои автосалоны в Германии

Bild: Mercedes-Benz планирует продать все 80 автосалонов в Германии

Немецкая компания Mercedes-Benz планирует продать все 80 автосалонов в ФРГ и филиал в штаб-квартире в Штутгарте, где трудится около восьми тысяч сотрудников. Как отмечает Bild, после передачи новым владельцам площадки возобновят работу, а увольнений не будет.

При этом Mercedes-Benz выдвигает чёткие требования к потенциальным покупателям. Ими могут стать лишь готовые к инвестициям компании, у которых нет экономических проблем. Автопроизводитель исключает продажу всех дилерских центров одной компании.

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Ранее Лайф писал, что 9 января завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя. Предприятие прекратило производство в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. В конце 2023-го представители южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрили предложение о продаже предприятия в Санкт-Петербурге. После этого завод заявил о готовности продолжить производство машин в январе 2024 года.

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ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Никита Осипов
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