Mercedes-Benz продаёт все свои автосалоны в Германии
Bild: Mercedes-Benz планирует продать все 80 автосалонов в Германии
Немецкая компания Mercedes-Benz планирует продать все 80 автосалонов в ФРГ и филиал в штаб-квартире в Штутгарте, где трудится около восьми тысяч сотрудников. Как отмечает Bild, после передачи новым владельцам площадки возобновят работу, а увольнений не будет.
При этом Mercedes-Benz выдвигает чёткие требования к потенциальным покупателям. Ими могут стать лишь готовые к инвестициям компании, у которых нет экономических проблем. Автопроизводитель исключает продажу всех дилерских центров одной компании.
Ранее Лайф писал, что 9 января завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя. Предприятие прекратило производство в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. В конце 2023-го представители южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрили предложение о продаже предприятия в Санкт-Петербурге. После этого завод заявил о готовности продолжить производство машин в январе 2024 года.
ТАСС / EPA / RONALD WITTEK