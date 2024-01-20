Mercedes-Benz продаёт все свои автосалоны в Германии

Немецкая компания Mercedes-Benz планирует продать все 80 автосалонов в ФРГ и филиал в штаб-квартире в Штутгарте, где трудится около восьми тысяч сотрудников. Как отмечает Bild, после передачи новым владельцам площадки возобновят работу, а увольнений не будет.