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Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя

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Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя

9 января, 12:08
Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя, на предприятии началось обслуживание оборудования и обучение персонала.

"Вышли из простоя. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе завода.

Мантуров подтвердил договорённости о продаже завода Hyundai в Петербурге
Мантуров подтвердил договорённости о продаже завода Hyundai в Петербурге

Напомним, что завод Hyundai Motor прекратил производство в марте прошлого года после начала специальной военной операции на Украине. В конце 2023 года представители южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрили предложение о продаже предприятия в Санкт-Петербурге. После этого завод заявил о готовности продолжить производство машин в январе 2024 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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