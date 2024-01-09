Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя
Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя, на предприятии началось обслуживание оборудования и обучение персонала.
"Вышли из простоя. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе завода.
Напомним, что завод Hyundai Motor прекратил производство в марте прошлого года после начала специальной военной операции на Украине. В конце 2023 года представители южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрили предложение о продаже предприятия в Санкт-Петербурге. После этого завод заявил о готовности продолжить производство машин в январе 2024 года.