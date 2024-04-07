Маск наванговал конец человечества
Маск: Если не принять меры, цивилизация просуществует лишь несколько сотен лет
Нашей цивилизации отмерено лишь несколько сотен лет, если человечество не освоит другие планеты. Такое мнение опубликовал американский инженер и предприниматель Илон Маск в соцсети X (экс-Twitter).
"Если мы станем многопланетными, а затем и многозвёздными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего несколько сотен лет", — ответил он на вопрос футуролога Эда Крассенштейна о том, когда человечеству придёт конец.
Маск считает, что человечество должно поддерживать нынешний технологический уровень до тех пор, пока не будет освоен Марс. По его словам, это должно случиться в течение 20 лет.
Ранее Маск предрёк ядерный апокалипсис в случае вступления Украины в НАТО. Так он прокомментировал выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, прикрепив ссылку на отрывок из художественного фильма "На следующий день" (The Day After, 1983), в котором изображена вымышленная ядерная война между СССР и Соединёнными Штатами.
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