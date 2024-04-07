Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 01:08

Маск наванговал конец человечества

Маск: Если не принять меры, цивилизация просуществует лишь несколько сотен лет

Нашей цивилизации отмерено лишь несколько сотен лет, если человечество не освоит другие планеты. Такое мнение опубликовал американский инженер и предприниматель Илон Маск в соцсети X (экс-Twitter).

"Если мы станем многопланетными, а затем и многозвёздными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего несколько сотен лет", — ответил он на вопрос футуролога Эда Крассенштейна о том, когда человечеству придёт конец.

Маск считает, что человечество должно поддерживать нынешний технологический уровень до тех пор, пока не будет освоен Марс. По его словам, это должно случиться в течение 20 лет.

"Чрезвычайно опасно": Маск оценил возможность третьей мировой войны из-за Байдена
"Чрезвычайно опасно": Маск оценил возможность третьей мировой войны из-за Байдена

Ранее Маск предрёк ядерный апокалипсис в случае вступления Украины в НАТО. Так он прокомментировал выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, прикрепив ссылку на отрывок из художественного фильма "На следующий день" (The Day After, 1983), в котором изображена вымышленная ядерная война между СССР и Соединёнными Штатами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров