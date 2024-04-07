Маск наванговал конец человечества

Нашей цивилизации отмерено лишь несколько сотен лет, если человечество не освоит другие планеты. Такое мнение опубликовал американский инженер и предприниматель Илон Маск в соцсети X (экс-Twitter).

"Если мы станем многопланетными, а затем и многозвёздными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего несколько сотен лет", — ответил он на вопрос футуролога Эда Крассенштейна о том, когда человечеству придёт конец.

Маск считает, что человечество должно поддерживать нынешний технологический уровень до тех пор, пока не будет освоен Марс. По его словам, это должно случиться в течение 20 лет.