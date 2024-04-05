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5 апреля, 11:19

"Чрезвычайно опасно": Маск оценил возможность третьей мировой войны из-за Байдена

Маск счёл вероятным риск начала третьей мировой войны из-за глупости Байдена

Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Известный американский бизнесмен Илон Маск счёл опасным риск третьей мировой войны, которая, по мнению политического эксперта Бена Шапиро, может произойти из-за "полной глупости" нынешнего президента США Джо Байдена. К слову политолог заявил, что американский лидер "готов встать на порог войны с ядерной державой путём принятия Украины в НАТО", что повлечёт прямое столкновение.

"Это чрезвычайно опасно", — такой комментарий оставил Маск под постом Шапиро в соцсети X.

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Ранее Маск заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО приведёт к началу ядерного апокалипсиса. Под своим комментарием в соцсети он прикрепил отрывок из художественной картины "На следующий день" (The Day After, 1983), на которой показано вымышленное ядерное столкновение между СССР и США.

Александра Мышляева
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