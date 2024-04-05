"Чрезвычайно опасно": Маск оценил возможность третьей мировой войны из-за Байдена

Известный американский бизнесмен Илон Маск счёл опасным риск третьей мировой войны, которая, по мнению политического эксперта Бена Шапиро, может произойти из-за "полной глупости" нынешнего президента США Джо Байдена. К слову политолог заявил, что американский лидер "готов встать на порог войны с ядерной державой путём принятия Украины в НАТО", что повлечёт прямое столкновение.

Ранее Маск заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО приведёт к началу ядерного апокалипсиса. Под своим комментарием в соцсети он прикрепил отрывок из художественной картины "На следующий день" (The Day After, 1983), на которой показано вымышленное ядерное столкновение между СССР и США.