На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку за последние дни. Скоро она достигнет Земли

На Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка в текущем всплеске активности. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

"Крупный выброс массы в сторону Земли зарегистрирован на Солнце утром 8 мая. Облако плазмы сформировано новой вспышкой высшего балла (уровень X1), произошедшей около восьми утра по московскому времени. Предварительный приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая", — сказал учёный в разговоре с РИА "Новости".