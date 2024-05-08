На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку за последние дни. Скоро она достигнет Земли
Учёный Богачёв: На Солнце 8 мая произошла сильнейшая за последние дни вспышка
Сильная вспышка произошла на Солнце утром 8 мая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
На Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка в текущем всплеске активности. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.
"Крупный выброс массы в сторону Земли зарегистрирован на Солнце утром 8 мая. Облако плазмы сформировано новой вспышкой высшего балла (уровень X1), произошедшей около восьми утра по московскому времени. Предварительный приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая", — сказал учёный в разговоре с РИА "Новости".
По словам эксперта, этот выброс оказался крупнейшим среди всех последних. Также он отметил, что мощность магнитных бурь на Земле в выходные может достигнуть уровня G2–G3.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что учёные зафиксировали десять мощных вспышек на поверхности Солнца. Некоторые из них сопровождались нарушением КВ-радиосвязи. Также солнечные вспышки могут вызывать на Земле магнитные бури. Ранее мы публиковали календарь этих явлений на весь май 2024 года, а также рассказывали, что делать метеозависимым.