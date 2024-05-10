"Земля погружена в облако плазмы": Планету накрыл сильнейший магнитный шторм

Одна из сильнейших магнитных бурь класса G4 накрыла Землю, сообщил учёный Института космических исследований РАН Сергей Богачёв. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии, последствия вспышек на небесном светиле продлятся не меньше суток.

"Магнитная буря началась. Текущий уровень — G4. Земля погружена в облако плазмы. Выйдет из него не раньше чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов", — рассказал он РИА "Новости".