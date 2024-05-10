"Земля погружена в облако плазмы": Планету накрыл сильнейший магнитный шторм
Учёный Богачёв: Землю накрыла сильная магнитная буря, она продлится до 40 часов
Северное сияние в Ростовской области. Обложка © VK / Это Ростов! Новости
Одна из сильнейших магнитных бурь класса G4 накрыла Землю, сообщил учёный Института космических исследований РАН Сергей Богачёв. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии, последствия вспышек на небесном светиле продлятся не меньше суток.
"Магнитная буря началась. Текущий уровень — G4. Земля погружена в облако плазмы. Выйдет из него не раньше чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов", — рассказал он РИА "Новости".
Жители Центральной России тем временем сообщают о появлении в небе северного сияния. Кадрами с разноцветным небосводом делятся пользователи Сети из Челябинской, Омской, Свердловской, Ростовской, Калужской, Московской и Ленинградской областей. В ближайшую ночь полярное сияние может повториться.
Напомним, что 10 мая на Солнце произошла одна из мощнейших за четверть века вспышек. Последствия этого явления будут особенно ощущаться 12–13 мая. В эти дни желательно избегать стресса, советуют врачи.