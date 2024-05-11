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11 мая, 11:53

Астроном Стронг предупредил, что с 11 по 12 мая Землю накроет "солнечное цунами"

11 и 12 мая на магнитную оболочку нашей планеты обрушится сразу несколько ударов двигающегося с аномально высокой скоростью солнечного ветра и выброшенного из короны звезды вещества. Всё это вызовет полярные сияния и возмущения атмосферы в средних широтах, предупреждает астроном из Штатов Кит Стронг на своей странице в социальной сети X.

"Мы ожидаем, что 11 и 12 мая произойдёт своеобразное "солнечное цунами" — на Землю обрушится сразу несколько волн корональных выбросов, которые приведут к формированию геомагнитных бурь и вспышек полярных сияний на значительно более низких широтах, чем они обычно возникают. Сила солнечного ветра при этом может достигнуть 800 километров в секунду, что усилит воздействие его частиц на планету", говорится в его публикации.

Согласно наблюдениям учёного, на этой неделе солнечная активность вышла на максимальный уровень за всё время наблюдений, при этом, по его мнению, корональные выбросы продолжат происходить в активных зонах светила. Солнечный шторм уже сказывается на Земле. Причём не только в виде возмущений атмосферы и полярных сияний на более низких, чем обычно, широтах, но и приводит к сильнейшим радиопомехам на близких к полюсам участках планеты, а также количественному скачку низкоэнергетических протонов в околопланетарном пространстве.

Нарушения радиосвязи на частотах ниже 10 мегагерц могут привести к отмене всех полётов над Приполярьем или как минимум к пересмотру маршрутов. Рост интенсивности низкоэнергетических протонов может создать риски для экипажа МКС, но их поток, резко возросший в 30 раз, начал снижаться, подытожил Стронг.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что магнитная буря, которая прошла на Земле ночью 11 мая, была близка к показателям уровня G5 — шторм такой мощности происходит впервые с августа 2005 года. Сейчас возмущение магнитосферы находится на уровне G4, где G1 — самый слабый уровень, а G5 — экстремально сильный.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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