Маск сообщил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури
Миллиардер и основатель Space X Илон Маск сообщил, что из-за геомагнитной бури на Солнце спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку. Об этом он написал в соцсети X.
"Прямо сейчас происходит мощная геомагнитная солнечная буря — крупнейшая за длительное время. Спутники Starlink находятся под большим давлением, но пока выдерживают", — отметил предприниматель.
Как отмечали в NOAA, вспышки на звезде могут мешать работе электросетей, космических спутников и радиосвязи. Уточним, что после выделения энергии Солнцем она сквозь космос достигает Земли, тем самым вызывая неприятные последствия.
Ранее Life.ru писал, что метеорологическая служба США в первый раз с октября 2003 года опубликовала предупреждение о геомагнитной буре мощностью G5 — максимальной из возможных. Кроме того, исследователи заявили о пятнах на Солнце, которые превышают в 17 раз площадь Земли. Учёный Института космических исследований РАН Сергей Богачёв отметил, что последствия вспышек на небесном светиле продлятся не меньше суток.
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