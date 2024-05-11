Маск сообщил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури

Миллиардер и основатель Space X Илон Маск сообщил, что из-за геомагнитной бури на Солнце спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку. Об этом он написал в соцсети X.

"Прямо сейчас происходит мощная геомагнитная солнечная буря — крупнейшая за длительное время. Спутники Starlink находятся под большим давлением, но пока выдерживают", — отметил предприниматель.