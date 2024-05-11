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11 мая, 09:36

Маск сообщил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за геомагнитной бури

Миллиардер и основатель Space X Илон Маск сообщил, что из-за геомагнитной бури на Солнце спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку. Об этом он написал в соцсети X.

"Прямо сейчас происходит мощная геомагнитная солнечная буря — крупнейшая за длительное время. Спутники Starlink находятся под большим давлением, но пока выдерживают", — отметил предприниматель.

Как отмечали в NOAA, вспышки на звезде могут мешать работе электросетей, космических спутников и радиосвязи. Уточним, что после выделения энергии Солнцем она сквозь космос достигает Земли, тем самым вызывая неприятные последствия.

На Солнце за день зафиксировали 15 сильнейших вспышек. Две из них самого высокого класса
На Солнце за день зафиксировали 15 сильнейших вспышек. Две из них самого высокого класса

Ранее Life.ru писал, что метеорологическая служба США в первый раз с октября 2003 года опубликовала предупреждение о геомагнитной буре мощностью G5 — максимальной из возможных. Кроме того, исследователи заявили о пятнах на Солнце, которые превышают в 17 раз площадь Земли. Учёный Института космических исследований РАН Сергей Богачёв отметил, что последствия вспышек на небесном светиле продлятся не меньше суток.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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