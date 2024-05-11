В США впервые за 21 год объявили максимальный уровень геомагнитной бури
NOAA: В США впервые с 2003 года повышен уровень оценки геомагнитной бури до G5
Метеорологическая служба США в первый раз с октября 2003 года опубликовала предупреждение о геомагнитной буре мощностью G5 — максимального из возможных. Также в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявили о пятнах на Солнце, превышающих в 17 раз площадь Земли.
По информации NOAA, из-за бури могут возникать помехи в работе электросетей, спутников, а также высокочастотной радиосвязи. Геомагнитный шторм может продлиться все выходные. О происходящем также уведомлены операторы критической инфраструктуры США.
Ранее учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали одну из крупнейших за последние 25 лет вспышек класса Х3.9 на Солнце. Как отметили исследователи, последствия геомагнитного явления могут особенно ощущаться 12–13 мая.
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