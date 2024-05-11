В США впервые за 21 год объявили максимальный уровень геомагнитной бури

Метеорологическая служба США в первый раз с октября 2003 года опубликовала предупреждение о геомагнитной буре мощностью G5 — максимального из возможных. Также в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявили о пятнах на Солнце, превышающих в 17 раз площадь Земли.

По информации NOAA, из-за бури могут возникать помехи в работе электросетей, спутников, а также высокочастотной радиосвязи. Геомагнитный шторм может продлиться все выходные. О происходящем также уведомлены операторы критической инфраструктуры США.