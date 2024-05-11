Космонавты оценили влияние мощнейших вспышек на Солнце на работу МКС
"Роскосмос": Коррекция орбиты МКС не требуется из-за вспышек на Солнце
Вспышки огромной мощности на Солнце и последовавшая геомагнитная буря не оказали влияния на работу Международной космической станции (МКС). Корректировать орбиту нет необходимости, заверили в госкорпорации "Роскосмос".
"Мощнейшие вспышки на Солнце, которые стали причиной сильной геомагнитной бури на Земле, не повлияли на работу МКС, и коррекция орбиты станции не требуется", — сказано в заявлении госкорпорации.
Напомним, 11 мая планету накрыла мощнейшая магнитная буря за последние 20 лет. Её сила приблизилась к отметке G5, что означает экстремальную мощность. В прошлый раз Земля сталкивалась с таким явлением в 2005 году, когда средний Кр-индекс составил 8,667. Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что из-за геомагнитной бури на Солнце спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку.
"Роскосмос"