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11 мая, 14:09

Космонавты оценили влияние мощнейших вспышек на Солнце на работу МКС

"Роскосмос": Коррекция орбиты МКС не требуется из-за вспышек на Солнце

Вспышки огромной мощности на Солнце и последовавшая геомагнитная буря не оказали влияния на работу Международной космической станции (МКС). Корректировать орбиту нет необходимости, заверили в госкорпорации "Роскосмос".

"Мощнейшие вспышки на Солнце, которые стали причиной сильной геомагнитной бури на Земле, не повлияли на работу МКС, и коррекция орбиты станции не требуется", — сказано в заявлении госкорпорации.

На видео сняли одну из мощнейших за 25 лет вспышек на Солнце
На видео сняли одну из мощнейших за 25 лет вспышек на Солнце

Напомним, 11 мая планету накрыла мощнейшая магнитная буря за последние 20 лет. Её сила приблизилась к отметке G5, что означает экстремальную мощность. В прошлый раз Земля сталкивалась с таким явлением в 2005 году, когда средний Кр-индекс составил 8,667. Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что из-за геомагнитной бури на Солнце спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку.

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"Роскосмос"

Владимир Озеров
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