Космонавты оценили влияние мощнейших вспышек на Солнце на работу МКС

Вспышки огромной мощности на Солнце и последовавшая геомагнитная буря не оказали влияния на работу Международной космической станции (МКС). Корректировать орбиту нет необходимости, заверили в госкорпорации "Роскосмос".

"Мощнейшие вспышки на Солнце, которые стали причиной сильной геомагнитной бури на Земле, не повлияли на работу МКС, и коррекция орбиты станции не требуется", — сказано в заявлении госкорпорации.