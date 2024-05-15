Эксперты раскрыли, чего ждать после мощнейших магнитных бурь

Сейчас эксперты утверждают, что мы пережили самую мощную магнитную бурю за сто лет. Результатами этого стали небывалые холода, пропажа ионосферы и другие аномалии. Как же их объяснить и чего дальше ждать дальше, рассказали два специалиста, которые придерживаются разных точек зрения.

По всей планете пылали удивительные сияния: на Кубе, на Карибах, в Намибии. Удивительно, что они были на юге, а не на севере, говорит старший научный сотрудник Лаборатории экспериментальных методов исследования вариаций космических лучей ИЗМИРАН Наталия Шлык. Были ли они сильнее, чем во времена без фотоаппаратов, судить сложно, так как тогда посредственно фиксировали мощности и опираться можно на не очень обширную базу. Но нынешняя буря по разным показателям оказалась мощнее, чем в 2003 и даже 1960 году.

Как пояснил специалист по ионосфере Владимир Поляков, со временем реакция Земли на солнечные вспышки изменилась. Раньше ионосфера была целостнее и лучше отражала радиоволны, сейчас же она стала рваной и турбулентной и гораздо хуже защищает нас от излучения извне, отметил эксперт в беседе с kp.ru.

"Я не метеоролог, но по опыту и интуиции жду полосу ужасной жары. Я не знаю, когда это будет, в июле или в августе, но природа отыграется за холодный май. Что касается метеорологических прогнозов, практика показывает, что им верить нельзя", — подытожил Поляков.