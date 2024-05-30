Магнитные бури и полярные сияния ждут россиян 31 мая и 1 июня 30 мая, 17:06 3011 3011 Россиян ждут магнитные бури. Обложка © freepik

Россиян предупредили о продолжительных магнитных бурях, которые начнутся вечером 31 мая и могут продлиться до полудня 1 июня. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ.

"Подтверждён приход солнечных масс около 20 часов по московскому времени в пятницу. <…> Наиболее вероятным сценарием является продолжительность бурь от 15 до 20 часов, примерно до полудня субботы. В пике возможен уровень до G2. Около 15% составляет вероятность бурь уровня G3", — говорится в заявлении.

К слову, наивысшим классом магнитной бури считается показатель G5, в этом случае возможны перебои в работе электроники и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Прогнозируемая сейчас буря не должна сильно сказаться на здоровье и жизнедеятельности человека, полагают специалисты. Кроме того, в предстоящие дни высока вероятность полярных сияний, особенно ярко они проявят себя в ночь на 1 июня.

Накануне сообщалось, что на Солнце произошла мощная вспышка, которая стала второй за последнюю пару суток. Как предполагается, облако от неё дойдёт до Земли в предстоящие выходные, 1–2 июня.

Авторы Татьяна Миссуми