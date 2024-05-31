Мощный взрыв на Солнце принесёт магнитную бурю уровня Kp6 уже в эти выходные Магнитная буря уровня G2 может накрыть Землю вечером 31 мая. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пик магнитной бури, которая продлится около восемнадцати часов, придётся в ночь на 1 июня. Чего ждать в этот период, подробнее рассказывает Life.ru. 31 мая, 05:00 11812 11812 Чего ждать от магнитных бурь 31 мая и 1 июня 2024 года. Обложка © Коллаж Life.ru / Kandinsky 3.1

В пятницу, 31 мая, вечером Земля попадёт во власть магнитной бури. Ночью мощность геоударов составит пять-шесть баллов, что соответствует уровню G2. Это произойдёт в 18:00 по московскому времени и продлится до 13:00 1 июня. Успокоятся волнения только ближе к вечеру, когда сила магнитного возмущения составит три балла.

Магнитные бури 31 мая и 1 июня 2024 года. Фото © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

В воскресенье, 2 июня, уровень активности Солнца полностью придёт в норму и магнитная буря успокоится.

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Магнитные бури могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека. Такие симптомы, как головная боль, бессонница, ухудшение общего самочувствия, могут усилиться во время магнитных бурь. Уязвимыми могут быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, у кого мигрени или нарушения сна, подчёркивают специалисты.

Кому нужно быть особенно внимательным во время сильного геошторма

Советы врачей, как пережить магнитные бури 31 мая и 1 июня 2024 года. Фото © Freepik

Врачи рекомендуют быть особенно осторожными во время сильных геомагнитных бурь детям, беременным женщинам и пожилым людям. Кроме того, специалисты отмечают, что люди, у которых есть невротические расстройства и психические заболевания, также могут испытывать усиление симптомов во время геомагнитных штормов. Важно принимать меры предосторожности и следить за своим самочувствием во время подобных явлений.

Чего не следует делать во время магнитных бурь 31 мая и 1 июня

Доктора предостерегают от активного использования электронных устройств во время магнитных бурь. Бури могут вызывать сбои в работе электроники, что может привести к непредсказуемым последствиям, включая потерю данных или повреждение устройств.

Рекомендуется избегать длительного пребывания вблизи высоковольтных линий и других источников электромагнитных полей, а также повременить с высокими умственными и физическими нагрузками.

Авторы Марина Суворова