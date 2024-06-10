ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 14:36

Смерчи и торнадо вскоре могут стать обыденностью для Москвы

Метеоролог Терешонок: Смерчи в Москве вполне могут стать итогом изменения климата

Из-за аномальной жары Москва и область вполне могут столкнуться с такими опасными природными явлениями, как смерчи и торнадо, причём это перспектива не ближайших пяти-десяти лет, а куда более близкая. Об этом предупредил журналистов климатолог и метеоролог Николай Терешонок.

Смена жары и ливней, которые ожидаются в Москве на этой неделе, — это тоже признак глобального изменения климата в сторону потепления, говорит учёный. Так что помимо смерчей в столичном регионе могут участиться и другие погодные аномалии.

"Если частота и интенсивность дождей приблизительно равны климатическим нормам, то это не аномалия. А вот недавний ливень в Москве, когда выпало около 60 миллиметров осадков, можно считать серьёзным отклонением", — отметил собеседник "Москвы 24".

Мощный смерч посносил машины и ЛЭП в Башкирии и атаковал Челябинскую область
Мощный смерч посносил машины и ЛЭП в Башкирии и атаковал Челябинскую область

А ранее Life.ru сообщал, что самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться в начале недели не только из-за переменчивой погоды, но и в связи с магнитной бурей, которая накрыла Землю в понедельник во второй половине дня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 54115341

Марина Калегина
  • Новости
  • Погода
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров