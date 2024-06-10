Смерчи и торнадо вскоре могут стать обыденностью для Москвы

Из-за аномальной жары Москва и область вполне могут столкнуться с такими опасными природными явлениями, как смерчи и торнадо, причём это перспектива не ближайших пяти-десяти лет, а куда более близкая. Об этом предупредил журналистов климатолог и метеоролог Николай Терешонок.

"Если частота и интенсивность дождей приблизительно равны климатическим нормам, то это не аномалия. А вот недавний ливень в Москве, когда выпало около 60 миллиметров осадков, можно считать серьёзным отклонением", — отметил собеседник "Москвы 24".