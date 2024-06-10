Смерчи и торнадо вскоре могут стать обыденностью для Москвы
Метеоролог Терешонок: Смерчи в Москве вполне могут стать итогом изменения климата
Из-за аномальной жары Москва и область вполне могут столкнуться с такими опасными природными явлениями, как смерчи и торнадо, причём это перспектива не ближайших пяти-десяти лет, а куда более близкая. Об этом предупредил журналистов климатолог и метеоролог Николай Терешонок.
Смена жары и ливней, которые ожидаются в Москве на этой неделе, — это тоже признак глобального изменения климата в сторону потепления, говорит учёный. Так что помимо смерчей в столичном регионе могут участиться и другие погодные аномалии.
"Если частота и интенсивность дождей приблизительно равны климатическим нормам, то это не аномалия. А вот недавний ливень в Москве, когда выпало около 60 миллиметров осадков, можно считать серьёзным отклонением", — отметил собеседник "Москвы 24".
А ранее Life.ru сообщал, что самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться в начале недели не только из-за переменчивой погоды, но и в связи с магнитной бурей, которая накрыла Землю в понедельник во второй половине дня.
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