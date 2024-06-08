Мощный смерч посносил машины и ЛЭП в Башкирии и атаковал Челябинскую область

В Абзелиловском районе Башкирии мощный торнадо снёс несколько машин и линии электропередачи (ЛЭП). Видео со смерчем в субботу, 8 июня, в соцсетях поделились и жители соседней Челябинской области.

"Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий. Абзелиловский район, около села Целинный: снесло восемь железобетонных столбов, сорвало обшивку и информационный стенд на заправке, повреждены линии электропередачи, два автомобиля, а также дорожные знаки. И всё это — за десять минут", — отметили в МЧС Башкирии.







По данным ведомства, местные жители не пострадали. В свою очередь в Челябинской области, предварительно, повреждения получила кровля жилых домов в посёлке Субутак. В регионе продлили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, сильные дожди и град.