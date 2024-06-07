Приплыли: В Сети появилось видео потопа, вызванного бурей в Саратове

Сильнейшая буря обрушилась на Саратов и превратила улицы города в реки. В социальных сетях горожане делятся кадрами последствий, вызванных аномальной погодой.

На них можно увидеть, что областной центр серьёзно затопило. Некоторые из прохожих пытаются добраться до пункта назначения по пояс в воде, а других и вовсе сносит бурными потоками на проезжую часть.

Также сообщается, что на улице Марины Расковой после того, как молния попала в провода, электроснабжение прекратило поступать в несколько домов. Помимо того, один из разрядов ударил в троллейбус, находившийся в тот момент недалеко от вокзала.