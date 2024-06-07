ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 01:16

Приплыли: В Сети появилось видео потопа, вызванного бурей в Саратове

Сильнейшая буря обрушилась на Саратов и привела к потопу в городе

Сильнейшая буря обрушилась на Саратов и превратила улицы города в реки. В социальных сетях горожане делятся кадрами последствий, вызванных аномальной погодой.

Потоп в Саратове. Видео © VK / Типичный Саратов / Telegram / ЧП САРАТОВ / Telegram / ЧП Саратов / VK / Типичный Саратов / VK / Типичный Саратов/ Telegram / ЧП САРАТОВ / Telegram / ЧП САРАТОВ

На них можно увидеть, что областной центр серьёзно затопило. Некоторые из прохожих пытаются добраться до пункта назначения по пояс в воде, а других и вовсе сносит бурными потоками на проезжую часть.

Также сообщается, что на улице Марины Расковой после того, как молния попала в провода, электроснабжение прекратило поступать в несколько домов. Помимо того, один из разрядов ударил в троллейбус, находившийся в тот момент недалеко от вокзала.

Заслуженный спасатель рассказал, как помочь человеку при ударе молнии
Заслуженный спасатель рассказал, как помочь человеку при ударе молнии

Ранее Life.ru писал, что в Краснодарском крае в конце мая прошёл сильный ливень с градом. Из-за разгула стихии дома местных жителей оказались затоплены.

Обложка ©

VK / Типичный Саратов

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров