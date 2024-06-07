Приплыли: В Сети появилось видео потопа, вызванного бурей в Саратове
Сильнейшая буря обрушилась на Саратов и привела к потопу в городе
Сильнейшая буря обрушилась на Саратов и превратила улицы города в реки. В социальных сетях горожане делятся кадрами последствий, вызванных аномальной погодой.
Потоп в Саратове. Видео © VK / Типичный Саратов / Telegram / ЧП САРАТОВ / Telegram / ЧП Саратов / VK / Типичный Саратов / VK / Типичный Саратов/ Telegram / ЧП САРАТОВ / Telegram / ЧП САРАТОВ
На них можно увидеть, что областной центр серьёзно затопило. Некоторые из прохожих пытаются добраться до пункта назначения по пояс в воде, а других и вовсе сносит бурными потоками на проезжую часть.
Также сообщается, что на улице Марины Расковой после того, как молния попала в провода, электроснабжение прекратило поступать в несколько домов. Помимо того, один из разрядов ударил в троллейбус, находившийся в тот момент недалеко от вокзала.
Ранее Life.ru писал, что в Краснодарском крае в конце мая прошёл сильный ливень с градом. Из-за разгула стихии дома местных жителей оказались затоплены.
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