Мощный ливень с градом устроил потоп в Краснодарском крае
Град в Краснодарском крае. Обложка © SHOT
В Краснодарском крае прошёл сильный ливень с градом. Из-за разгула стихии дома местных жителей оказались затоплены, сообщает SHOT.
В Краснодарском крае ливень с градом затопил дома. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, разгул стихии начался днём 20 мая в городе Лабинске. Городские улицы сильно затопило, неприятных ощущений добавил и мощный град. Теперь местным жителям приходится избавляться от последствий непогоды. Это уже не первый град в регионе: на прошлой неделе он выпал в Анапе и её окрестностях.
А ранее сильный град выпал в Подмосковье. Мощный ливень из маленьких льдинок колотил начавшую зеленеть рассаду на огороде. Синоптики предупреждали также о дожде и мощном ветре.