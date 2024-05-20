Мощный ливень с градом устроил потоп в Краснодарском крае

По информации телеграм-канала, разгул стихии начался днём 20 мая в городе Лабинске. Городские улицы сильно затопило, неприятных ощущений добавил и мощный град. Теперь местным жителям приходится избавляться от последствий непогоды. Это уже не первый град в регионе: на прошлой неделе он выпал в Анапе и её окрестностях.