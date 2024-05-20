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Регион
20 мая, 16:56

Мощный ливень с градом устроил потоп в Краснодарском крае

Град в Краснодарском крае. Обложка © SHOT

Град в Краснодарском крае. Обложка © SHOT

В Краснодарском крае прошёл сильный ливень с градом. Из-за разгула стихии дома местных жителей оказались затоплены, сообщает SHOT.

В Краснодарском крае ливень с градом затопил дома. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, разгул стихии начался днём 20 мая в городе Лабинске. Городские улицы сильно затопило, неприятных ощущений добавил и мощный град. Теперь местным жителям приходится избавляться от последствий непогоды. Это уже не первый град в регионе: на прошлой неделе он выпал в Анапе и её окрестностях.

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А ранее сильный град выпал в Подмосковье. Мощный ливень из маленьких льдинок колотил начавшую зеленеть рассаду на огороде. Синоптики предупреждали также о дожде и мощном ветре.

Дарья Нарыкова
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