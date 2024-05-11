В Московской области снова выпал град

Для жителей Можайска в Московской области утро началось с внезапного града. Видео, присланное очевидцами, опубликовал телеканал "Москва 24".

Утром над Можайском прошёл сильный град. Видео © Telegram / "Москва 24"

На кадрах можно увидеть, что мощный ливень из маленьких льдинок колотит начавшую зеленеть рассаду на огороде. Рядом на клумбах растут цветы, за судьбу которых в таких погодных условиях тоже тревожно.