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11 мая, 15:46

В Московской области снова выпал град

Для жителей Можайска в Московской области утро началось с внезапного града. Видео, присланное очевидцами, опубликовал телеканал "Москва 24".

Утром над Можайском прошёл сильный град. Видео © Telegram / "Москва 24"

На кадрах можно увидеть, что мощный ливень из маленьких льдинок колотит начавшую зеленеть рассаду на огороде. Рядом на клумбах растут цветы, за судьбу которых в таких погодных условиях тоже тревожно.

Телеканал отмечает, что капризы погоды не ограничиваются градом в Подмосковье: синоптики предупреждают о сильном ветре в Москве с порывами до 14 метров в секунду. Могут также пролиться непродолжительные дожди, зато температура воздуха поднимется до +11 градусов.

В Москве и области из-за ветра со снегом несколько деревьев упали на машины
В Москве и области из-за ветра со снегом несколько деревьев упали на машины

Ранее Life.ru рассказывал о том, как сразу в нескольких регионах России прошли совершенно нежданные для мая снегопады. Зима временно вернулась в Ленинградскую, Владимирскую, Свердловскую области, а ещё в Пермский край и Нижний Новгород. Да и столичный регион осадками не обделили, напомним, что в столице на протяжении всего Парада Победы на 9 Мая шёл снег, мы публиковали самые захватывающие кадры мероприятия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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