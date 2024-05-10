Слёзы ветеранов и майский снег: "Гигарама" показала Парад Победы на Красной площади в деталях

Самые запоминающиеся кадры и детали Парада Победы в Москве в замедленной съёмке показала веб-лаборатория "Гигарама" (Gigarama). Здесь и слёзы ветеранов Великой Отечественной войны, и доблестные лица будущих защитников Родины, и уверенная походка маршем участников СВО.

Самым ярким и символичным моментом парада стал проход военнослужащих с Красным Знаменем Победы. Именно тогда снег усилился, и победоносный флаг прорывался сквозь белую пелену, продолжая гордо развеваться, несмотря на непогоду. И, конечно, традиционное появление военной техники во главе с легендарным танком Т-34 вызвало бурю оваций. К моменту пролёта над Москвой истребителей появилось солнце и снежная погода окончательно сдалась.