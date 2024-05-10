Слёзы ветеранов и майский снег: "Гигарама" показала Парад Победы на Красной площади в деталях
Gigarama собрала самые яркие кадры Парада Победы в Москве
Самые запоминающиеся кадры и детали Парада Победы в Москве в замедленной съёмке показала веб-лаборатория "Гигарама" (Gigarama). Здесь и слёзы ветеранов Великой Отечественной войны, и доблестные лица будущих защитников Родины, и уверенная походка маршем участников СВО.
Самым ярким и символичным моментом парада стал проход военнослужащих с Красным Знаменем Победы. Именно тогда снег усилился, и победоносный флаг прорывался сквозь белую пелену, продолжая гордо развеваться, несмотря на непогоду. И, конечно, традиционное появление военной техники во главе с легендарным танком Т-34 вызвало бурю оваций. К моменту пролёта над Москвой истребителей появилось солнце и снежная погода окончательно сдалась.
Напомним, 9 Мая в Москве прошёл Парад Победы. В нём приняли участие 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны спецоперации на Украине. Их колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров. Президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также на Красной площади были главы Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.