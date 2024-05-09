Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 19:00

"Умно, тонко и в точку": Лукашенко остался в восторге от Парада Победы в Москве

Лукашенко высоко оценил состоявшийся в Москве парад по случаю Дня Победы

Парад Победы в Москве 9 Мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Парад Победы в Москве 9 Мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Белорусский лидер Александр Лукашенко высоко оценил прошедший в Москве Парад Победы. По его словам, по духу и содержанию никто, кроме РФ, не умеет организовывать такие мероприятия.

"Всё было умно, тонко, продуманно, в точку. Это был парад, не совсем похожий на те парады, которые были. Но и время совсем другое. Настолько тонко они уловили момент и сделали то, что нужно сегодня сделать", — подчеркнул политик в беседе с журналистами после завершения торжественных мероприятий в Минске в четверг, 9 мая.

Главные фото дня: Парад Победы в Москве в объективе Life.ru
Главные фото дня: Парад Победы в Москве в объективе Life.ru

Напомним, 8 мая Лукашенко прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А 9-го числа он вместе с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентами Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и лидерами Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы посетил Парад Победы на Красной площади.

Как сообщал Life.ru, Лукашенко сегодня пришёл на парад с Умкой. В белорусской делегации рассказали журналистам, что пушистик уже не первый раз присутствует на подобных мероприятиях, поэтому его даже не держат на поводке.

Никита Осипов
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров