"Умно, тонко и в точку": Лукашенко остался в восторге от Парада Победы в Москве

Белорусский лидер Александр Лукашенко высоко оценил прошедший в Москве Парад Победы. По его словам, по духу и содержанию никто, кроме РФ, не умеет организовывать такие мероприятия.

"Всё было умно, тонко, продуманно, в точку. Это был парад, не совсем похожий на те парады, которые были. Но и время совсем другое. Настолько тонко они уловили момент и сделали то, что нужно сегодня сделать", — подчеркнул политик в беседе с журналистами после завершения торжественных мероприятий в Минске в четверг, 9 мая.

Напомним, 8 мая Лукашенко прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А 9-го числа он вместе с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентами Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и лидерами Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы посетил Парад Победы на Красной площади.