В Москве и области из-за ветра со снегом несколько деревьев упали на машины

По данным телеграм-канала, в Печатниках на улице Гурьянова дерево раздавило крыши и выбило окна у "фольксвагена" и "пежо". В Ломоносовском районе на Академика Пилюгина дерево рухнуло на "тойоту". В Солнцеве на Варваринской улице пострадал "фольксваген", оборваны провода линии электропередачи. В Рязанском районе сразу три дерева упали на "мицубиси" и КИА. А в Басманном районе оторванная ветром штукатурка здания приземлилась на крышу "шевроле". В Южном Тушине порывом ветра вырвало оконную раму на балконе одной из многоэтажек. В Путилкове металлическая конструкция прилетела на припаркованную машину. В области тоже неспокойно: там упавшее дерево повредило крышу авто в Подольске на Красногвардейском бульваре.