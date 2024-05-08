В Москве и области из-за ветра со снегом несколько деревьев упали на машины
Последствия мощного разгула стихии, которая накрыла Москву и область. Обложка © Telegram / SHOT
Несколько случаев падения деревьев на автомобили из-за сильного ветра со снегом произошло в среду, 8 мая, в разных районах Москвы. Об этом сообщает SHOT.
Последствия мощного разгула стихии, которая накрыла Москву и область. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, в Печатниках на улице Гурьянова дерево раздавило крыши и выбило окна у "фольксвагена" и "пежо". В Ломоносовском районе на Академика Пилюгина дерево рухнуло на "тойоту". В Солнцеве на Варваринской улице пострадал "фольксваген", оборваны провода линии электропередачи. В Рязанском районе сразу три дерева упали на "мицубиси" и КИА. А в Басманном районе оторванная ветром штукатурка здания приземлилась на крышу "шевроле". В Южном Тушине порывом ветра вырвало оконную раму на балконе одной из многоэтажек. В Путилкове металлическая конструкция прилетела на припаркованную машину. В области тоже неспокойно: там упавшее дерево повредило крышу авто в Подольске на Красногвардейском бульваре.
Среди людей, по предварительным данным, пострадавших нет.
Последствия мощного разгула стихии, которая накрыла Москву и область. Фото © Telegram / SHOT
Сегодня столичный регион накрыл шквалистый ветер с метелью. Синоптики обещают, что холод продолжится ещё как минимум два дня. Завтра, 9 мая, ожидается сильный ветер, воздух прогреется только до пяти градусов. Life.ru также сообщал, что майские снегопады вновь накрыли ряд российских регионов. На этот раз на причуды погоды жалуются жители Ленинградской, Владимирской, Свердловской областей, а также Пермского края и Нижнего Новгорода.