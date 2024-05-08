Москвичам раскрыли, как "зима" в мае влияет на психику, и посоветовали купить халат с попкорном Психолог Самбурский: Майские холода могут усилить симптомы депрессии 8 мая, 13:13 Снегопад в Москве 8 мая. Фото © АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Весна в этом году оказалась настолько непредсказуемой, что даже среди народных пословиц нет подходящих, чтобы описать снег, который выпадает, когда деревья уже зацвели и город покрыт зеленью. Внезапные изменения погоды, особенно переход от тепла к холоду, большинство людей удивляют, но для чувствительных натур такие изменения становятся ударом. О том, как резкое похолодание влияет на нашу психику, Life.ru рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Весна, как предвкушение новой жизни, радости, воодушевляет выбраться из зимней спячки, встряхнуться и посмотреть на жизнь веселее. Впереди лето, а значит, в ряде проектов будет затишье, будут длинные солнечные дни, и после работы можно будет посидеть на террасе или прогуляться не спеша до дома. Такое сладкое предвкушение делает жизнь и работу весной легче. Неожиданный возврат холодов, да такой, что дома становится невыносимо холодно, вызывает раздражение, и настроение летит вниз. Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор дзен-канала "Экологичный психолог"

У людей, склонных к депрессии, внезапные холода могут усилить симптомы, предупреждает Самбурский. Изменения погоды и светового режима зачастую способствуют развитию сезонных аффективных расстройств: часто они наблюдаются при переходе к тёмным и холодным месяцам. При внезапном уменьшении продолжительности светового дня из-за снежной бури мы можем наблюдать тот же эффект: возникает хандра и неприязнь к изменениям за окном. Снова пропадет желание делать хоть что-то, и физическая активность будет сведена к минимуму.

Снегопад в Москве 8 мая. Видео © Life.ru

Неопределённость с погодой повышает уровень тревожности, особенно у тех, кто уже давно борется со стрессом из-за других факторов. Только-только позволил себе выдохнуть и переключиться на созерцание, как небо опять затянулось и тревога возвращается — но теперь гипертрофированная.

Резкое похолодание приводит к нарушениям сна и кошмарам. Так, по словам психолога, сон в холодном помещении будет беспокойным и с кошмарами. В Москве отопление снова включили, и это поможет снизить нарушения сна из-за резкого похолодания.

Есть и хорошее — при внезапном похолодании возникает потребность в социальном тепле. Люди захотят больше общаться с близкими, проводить время с семьёй. С психологической точки зрения — это компенсация отсутствия физического тепла душевным.

"Для поддержания психологического благополучия в такие периоды может помочь поддержание регулярного режима дня, занятия физической активностью и общение с близкими. Из самого простого: присмотрите на маркетплейсах халат на двоих, купите попкорн и прекрасно проведите пару вечеров за просмотром любимых сериалов", — посоветовал Самбурский.