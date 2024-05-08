Даже луковая шелуха: Названы продукты для поддержки иммунитета в майские холода Врач Кургускина: Луковая шелуха содержит очень большое количество флавоноидов 8 мая, 08:10 Обложка © Freepik.com / stockking

Россию захватили майские холода, в ряде регионов даже прошли снегопады. В такие периоды очень важно поддержать иммунитет, и одним из важных пунктов сохранения здоровья является питание. Какие продукты включить в рацион, когда за окном идёт майский снег, Life.ru рассказала гинеколог, эндокринолог Екатерина Кургускина.

По словам врача, каждому человеку необходимо постоянно получать такие важные микронутриенты, как флавоноиды и лигнаны. Они являются базовыми для поддержания нормального функционирования всех систем организма.

Основное свойство флавоноидов — это антиоксидантная активность, они обладают противовоспалительным, иммуномодулирующим и противовирусным действием, регулируют гормональный баланс организма. Основные продукты, богатые флавоноидами, — черноплодная рябина, вишня, чёрная смородина. Можно приготовить морсы, добавить плоды в чай или приготовить пирог. Екатерина Кургускина Гинеколог, эндокринолог

Щавель тоже богат этими соединениями: сварите щавелевый суп, добавьте растение в утреннюю яичницу, салат, пирожки или ешьте просто так. По словам Кургускиной, луковая шелуха содержит очень большое количество флавоноидов, в СССР часто советовали использовать её при варке первых блюд. Помимо пользы она придаст красивый оттенок вашему супу.

Вторые важные вещества — лигнаны — снижают уровень холестерина, обладают стимулирующими и адаптогенными свойствами, положительно влияют на работу всей пищеварительной системы, нормализуют микрофлору кишечника.

Богаты лигнанами льняное масло и его семена, кунжут, расторопша. Так, льняное масло натощак поможет нормальному опорожнению кишечника и избавит вас от запоров. Кунжут можно добавлять в выпечку или салаты, он к тому же богат кальцием, что положительно сказывается на состоянии костной системы. Расторопша способствует нормальному оттоку желчи, но наличие камней в желчном пузыре является противопоказанием к стимуляции желчеоттока.

Адаптогены — водоросли, ростки и зелёные побеги злаковых в комплексе с антиоксидантами, витаминами и минералами повышают энергетический потенциал организма и его устойчивость в целом, подчёркивает эндокринолог. Природными иммуномодуляторами также являются чабрец, эвкалипт, мелисса, шиповник, китайский лимонник, мята и мёд. Чашечка чая из этих трав в семейном кругу не только укрепит ваше здоровье, но и поднимет настроение, советует Кургускина.

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Авторы Андрей Горяничев