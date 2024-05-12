"Это треш!": Улицы Сочи превратились в бурные реки, мосты ушли под воду
В Сочи затопило федеральную трассу из-за сильных дождей
Улицы Сочи в эти выходные чем-то напоминают Венецию: в город пришли сильные ливни, которые моментально затопили дороги, превратив их в бурные реки. По словам местных жителей, под воду ушли некоторые мосты и федеральная трасса. В городе объявлено штормовое предупреждение.
Бурные реки разлились на улицах Сочи из-за сильных дождей. Видео © Telegram / ЧП Сочи
Сильно подтопило участок дороги Джубга – Сочи в Адлерском районе. А на одном из маршрутов даже прорвало подпорную стену, в результате чего образовались длинные пробки.
На видео, которые публикуют очевидцы, вода выбрасывается фонтаном и затапливает посёлки. Сообщается, что проливной дождь добрался до микрорайона Хоста. На курорте в течение воскресенья прогнозируются дожди с грозами. Тем временем сотрудники экстренных служб прочищают ливнёвки, для устранения последствий власти направили тяжёлую технику.
Ранее Life.ru писал, что в Якутии уровень реки Лены поднялся на 120 сантиметров выше нормы. Вода вышла из берегов и затопила село Иннях в Олёкминском районе.
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