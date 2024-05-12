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12 мая, 14:54

"Это треш!": Улицы Сочи превратились в бурные реки, мосты ушли под воду

В Сочи затопило федеральную трассу из-за сильных дождей

Улицы Сочи в эти выходные чем-то напоминают Венецию: в город пришли сильные ливни, которые моментально затопили дороги, превратив их в бурные реки. По словам местных жителей, под воду ушли некоторые мосты и федеральная трасса. В городе объявлено штормовое предупреждение.

Бурные реки разлились на улицах Сочи из-за сильных дождей. Видео © Telegram / ЧП Сочи

Сильно подтопило участок дороги Джубга – Сочи в Адлерском районе. А на одном из маршрутов даже прорвало подпорную стену, в результате чего образовались длинные пробки.

На видео, которые публикуют очевидцы, вода выбрасывается фонтаном и затапливает посёлки. Сообщается, что проливной дождь добрался до микрорайона Хоста. На курорте в течение воскресенья прогнозируются дожди с грозами. Тем временем сотрудники экстренных служб прочищают ливнёвки, для устранения последствий власти направили тяжёлую технику.

В Томской области частично подтопило 12 населённых пунктов Чаинского района
В Томской области частично подтопило 12 населённых пунктов Чаинского района

Ранее Life.ru писал, что в Якутии уровень реки Лены поднялся на 120 сантиметров выше нормы. Вода вышла из берегов и затопила село Иннях в Олёкминском районе.

Обложка ©

Telegram / ЧП Сочи

Никита Осипов
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