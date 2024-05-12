В Томской области частично подтопило 12 населённых пунктов Чаинского района

"По информации спасательных служб, наиболее напряжённая ситуация — в Чаинском районе. Здесь частично подтоплены 12 населённых пунктов, перелиты участки дорог в сторону Гришкина, Гореловки и Бундюра", — заявил Мазур, добавив, что местные жители не нуждаются в эвакуации в пункты временного размещения.

По его словам, голова ледохода на Оби уже за пределами области, в Ханты-Мансийском автономном округе. В свою очередь, на прежнем уровне остаётся паводковая обстановка в Кривошеинском, Молчановском, Колпашевском и Тегульдетском районах, а вот в Бакчарском районе она улучшается. Ситуация в Каргасокском районе находится на особом контроле. Службы спасения и руководители муниципалитетов следят за тем, чтобы местные жители находились в безопасности и снабжались продуктами, а также товарами первой необходимости.