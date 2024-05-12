В Томской области частично подтопило 12 населённых пунктов Чаинского района
В Чаинском районе Томской области частично затопило 12 населённых пунктов. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор Владимир Мазур.
"По информации спасательных служб, наиболее напряжённая ситуация — в Чаинском районе. Здесь частично подтоплены 12 населённых пунктов, перелиты участки дорог в сторону Гришкина, Гореловки и Бундюра", — заявил Мазур, добавив, что местные жители не нуждаются в эвакуации в пункты временного размещения.
По его словам, голова ледохода на Оби уже за пределами области, в Ханты-Мансийском автономном округе. В свою очередь, на прежнем уровне остаётся паводковая обстановка в Кривошеинском, Молчановском, Колпашевском и Тегульдетском районах, а вот в Бакчарском районе она улучшается. Ситуация в Каргасокском районе находится на особом контроле. Службы спасения и руководители муниципалитетов следят за тем, чтобы местные жители находились в безопасности и снабжались продуктами, а также товарами первой необходимости.
Напомним, в апреле в Томской области в связи с паводком была объявлена эвакуация. Спасатели вывезли людей из населённых пунктов Вершинино, Батурино, Чёрная Речка и Барабинка. В середине месяца было известно о подтоплении около 140 домовладений и участков в сёлах и СНТ региона. А 8 мая в Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельских поселениях области объявили режим ЧС муниципального характера.
Life.ru