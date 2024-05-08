В Томской области в трёх поселениях ввели режим ЧС
Губернатор Мазур: В Томской области введён режим ЧС в трёх поселениях
В Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельских поселениях Томской области объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, предупредил в своём телеграм-канале губернатор области Владимир Мазур.
"Ухудшилась обстановка в Чаинском районе: к ранее подтопленным населённым пунктам добавились Бундюр, Лесоучасток Чая, Мостовая, Черемхово, Черёмушки. Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в трёх поселениях: Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении", — уточнил Мазур.
По его словам, пункты временного размещения, а также специальная техника и оборудование уже подготовлены на случай ухудшения обстановки. За минувшие сутки ледоход Оби преодолел 51 километр до села Назино в Александровском районе.
Ранее Life.ru писал о том, что в Томской области в связи с паводком была объявлена эвакуация. Спасатели вывезли людей из населённых пунктов Вершинино, Батурино, Чёрная Речка и Барабинка. 15 апреля сообщалось о подтоплении около 140 домовладений и участков в сёлах и СНТ региона. Спасатели вывезли 84 человека из опасных районов.
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