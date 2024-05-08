В Томской области в трёх поселениях ввели режим ЧС

В Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельских поселениях Томской области объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, предупредил в своём телеграм-канале губернатор области Владимир Мазур.

"Ухудшилась обстановка в Чаинском районе: к ранее подтопленным населённым пунктам добавились Бундюр, Лесоучасток Чая, Мостовая, Черемхово, Черёмушки. Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в трёх поселениях: Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении", — уточнил Мазур.

По его словам, пункты временного размещения, а также специальная техника и оборудование уже подготовлены на случай ухудшения обстановки. За минувшие сутки ледоход Оби преодолел 51 километр до села Назино в Александровском районе.