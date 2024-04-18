В Томской области определили размер материальной помощи пострадавшим от паводка

Глава Томской области Владимир Мазур поручил органам социальной защиты обрабатывать заявления на получение материальной помощи пострадавшими от паводка в оперативном порядке. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы регионального правительства.

"Заявления можно подать в центрах социальной поддержки по месту жительства и участковым специалистам соцзащиты. Приём заявлений осуществляется после того, как муниципальная комиссия оценит уровень ущерба. Осмотр жилья происходит после освобождения от воды. Результаты фиксируются актом комиссии. На основании акта органы соцзащиты принимают решение о назначении и размере единовременной материальной помощи", — уточняется в публикации.

Жителям тех населённых пунктов, где объявили чрезвычайную ситуацию муниципального характера, положены единовременные выплаты в размере причинённого стихией ущерба, но более 50 тысяч рублей на каждую семью. Для получения выплаты нужно будет предоставить нормативный правовой акт о введении режима ЧС, а также акт муниципальной комиссии. Жителям населённых пунктов, где ЧС не объявляли, можно будет обращаться за единовременной материальной помощью, размер которой будет высчитываться для каждой семьи в индивидуальном порядке, но не сможет превышать трёхкратный размер прожиточного минимума на душу населения в регионе. Иначе говоря, максимум на одну семью — 45 432 рубля.