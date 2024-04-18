Мощная волна затопила два посёлка в Хабаровском крае из-за перелива через дамбу

Два посёлка в Хабаровском крае оказались затоплены, в них объявлен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке Хоре существенно поднялся, из-за чего она перелилась через дамбу и подтопила Сренднехорское и Гвасюги, пишут в региональном МЧС.

В Хабаровском крае оказались подтоплены посёлки Сренднехорское и Гвасюги. Видео © Telegram / МЧС Хабаровского края, Zvezdanews

"Скопление льда сформировалось перед мелководьем, что мешает ему пройти ниже по течению. Ледовые глыбы наслаиваются друг на друга как пирог. В настоящий момент уровень льда поднялся выше уровня дамбы и лёг на неё сверху. Через неё вода переливается и заходит в населённый пункт. Тело дамбы сохранило свою целостность", — сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Власти региона приняли решение об эвакуации жителей подтопленных посёлков: их доставят в школу, которая находится на высоком месте. Заместитель главы краевого ГУ МЧС РФ Андрей Прокопенко отмечает, что паводковая ситуация по-прежнему тяжёлая — на реках остаются ледовые заторы, чтобы их вскрыть, были направлены группы из состава поисково-спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций. Кроме того, существует вероятность образования заторов изо льда на реке Амур в Комсомольском и Ульчском муниципальных районах.